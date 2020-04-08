До Італії прибув український літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19

“Український літак з гуманітарною допомогою вже приземлився в Італії. П’ять тон спеціальних санітайзерів вже сьогодні будуть використовувати медичні працівники”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19.



Як повідомлялося, до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.