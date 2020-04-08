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До Італії прибув український літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19

До Італії прибув український літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

 • 12264 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Італії вже приземлився український літак з з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України у Telegram-каналі.

“Український літак з гуманітарною допомогою вже приземлився в Італії. П’ять тон спеціальних санітайзерів вже сьогодні будуть використовувати медичні працівники”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19.

Як повідомлялося, до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.

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