До Італії прибув український літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Італії вже приземлився український літак з з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС України у Telegram-каналі.
“Український літак з гуманітарною допомогою вже приземлився в Італії. П’ять тон спеціальних санітайзерів вже сьогодні будуть використовувати медичні працівники”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19.
Як повідомлялося, до Італії поїхало 20 українських лікарів для надання медичної допомоги італійським медикам у боротьбі з коронавірусом.