Україна відправила до Італії літак з гуманітарною допомогою для боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні зранку з київського аеропорту Жуляни до Рима вилетів літак з дезінфекційними рідинами, як гуманітарна допомога італійським медикам у боротьбі з коронавірусом. Про це у Facebook написав заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН.
“Сьогодні о 7:00 з аеропорту Жуляни в Рим вилетів транспортний літак Національної гвардії з вантажем в 5 000 літрів дезінфекційних рідин для потреб італійських медиків. Цей жест дружби і вдячності ми робимо, пам’ятаючи про те, що італійські лікарі щодня борються за життя українців з нашої численної діаспори. На жаль, четверо українців в Італії не змогли подолати небезпечний вірус і померли”, — написав Геращенко.
За його словами, вчора в Італії вперше зареєстровано падіння темпів приросту кількості зареєстрованих випадків інфікування COVID-19. За даними департаменту цивільного захисту Італії, вчора захворіли лише 880 осіб. Це найнижчий показник, починаючи з 10 березня.
“Поставка гуманітарної допомоги організована за спеціальним указом Президента України Володимира Зеленського. В цілому на сьогодні спиртова галузь України повністю закриває потреби країни в дезінфікуючих рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи”, — додав Геращенко.
Нагадаємо, станом на 5:50 середи, 8 квітня, загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі становить 82 074 особи.