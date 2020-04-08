В Италию прибыл украинский самолет с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Италии уже приземлился украинский самолет с с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Telegram-канале.
“Украинский самолет с гуманитарной помощью уже приземлился в Италии. Пять тонн специальных санитайзеров уже сегодня будут использовать медицинские работники ”, - говорится в сообщении.
Напомним, Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19.
Как сообщалось, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.