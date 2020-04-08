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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 58243 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 67650 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 81308 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 79844 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 102559 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 84384 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102460 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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4 марта, 15:53 • 130866 просмотра

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В Италию прибыл украинский самолет с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19

В Италию прибыл украинский самолет с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12264 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Италии уже приземлился украинский самолет с с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД Украины в Telegram-канале.

“Украинский самолет с гуманитарной помощью уже приземлился в Италии. Пять тонн специальных санитайзеров уже сегодня будут использовать медицинские работники ”, - говорится в сообщении.

Напомним, Украина отправила в Италию самолет с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19.

Как сообщалось, в Италию поехало 20 украинских врачей для оказания медицинской помощи итальянским медикам в борьбе с коронавирусом.

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