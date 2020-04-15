Украина отправила в Италию вторую партию гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом, в частности, средства дезинфекции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Facebook МВД Украины.
"Для борьбы с Коронавирусной инфекцией Украина передала Италии вторую партию гуманитарной помощи. Сегодня на рассвете груз с дезинфицирующей жидкостью вылетел в Рим", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это вторая партия гуманитарной помощи для итальянцев общим весом 5 тонн, она содержит средства дезинфекции, которые полностью соответствуют международным стандартам.
Напомним, в Италии 8 апреля приземлился украинский самолет с с гуманитарной помощью для борьбы с COVID-19.