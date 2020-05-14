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МОЗ: за добу в Україні 422 нових інфікування коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Міністерство охорони здоров'я підтвердило, що на 9 годину 14 травня в Україні зафіксовано 16847 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 422 - за останню добу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

МОЗ: за добу в Україні 422 нових інфікування коронавірусом

"За даними ЦГЗ, станом на 9:00 14 травня в Україні 16 847 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 456 летальних, 4143 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 422 нові випадки", - повідомили у МОЗ.

Як вказали у ЦГЗ, хворобу підтверджено у 1 172 дітей та 3 278 медиків.

Усього в Україні досліджено 202 495 зразків методом ПЛР.

На амбулаторному лікуванні 11 527 пацієнтів, з них 961 дитина та 2684 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5320 осіб, з них 211 дітей та 594 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 222 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, з них 24 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4143 пацієнти вже одужали, зокрема 1058 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 654 (355 одужали);
  • Волинська обл. — 535 (140 одужали);
  • Дніпропетровська обл. — 781 (82 одужали);
  • Донецька обл. — 117 (34 одужали);
  • Житомирська обл. — 533 (81 одужав);
  • Закарпатська обл. — 791 (120 одужали);
  • Запорізька обл. — 347 (149 одужали);
  • Івано-Франківська обл. — 1166 (423 одужали);
  • м. Київ — 2012 (189 одужали);
  • Київська обл. — 1067 (186 одужали);
  • Кіровоградська обл. — 432 (288 одужали);
  • Луганська обл. — 42 (15 одужали);
  • Львівська обл. — 904 (169 одужали);
  • Миколаївська обл. — 228 (68 одужали);
  • Одеська обл. — 693 (40 одужали);
  • Полтавська обл. — 257 (155 одужали);
  • Рівненська обл. — 1062 (254 одужали);
  • Сумська обл. — 158 (82 одужали);
  • Тернопільська обл. — 1033 (432 одужали);
  • Харківська обл. — 713 (87 одужали);
  • Херсонська обл. — 165 (96 одужали);
  • Хмельницька обл. — 209 (54 одужали);
  • Черкаська обл. — 348 (161 одужав);
  • Чернівецька обл. — 2516 (464 одужали);
  • Чернігівська обл. — 84 (19 одужали).

Нагадаємо, смертність від COVID-19 у світі становить майже 300 тис. осіб.

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