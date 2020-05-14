Минздрав: за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 12868 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 75694 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 108743 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 180672 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 184302 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 391477 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 226509 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 501333 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 349505 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 230548 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2м/с
66%
Популярные новости

ЕС может отдать путину 240 млрд евро, если Венгрия заблокирует санкции - МИД Эстонии

5 апреля, 14:36 • 22010 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

5 апреля, 15:20 • 47667 просмотра

В столице с завтрашнего дня возобновляется движение метро на участке "Лесная" – "Днепр"

5 апреля, 15:31 • 16403 просмотра

Еще 45 украинцев удалось вернуть из оккупации, россии и беларуси - Лубинец

5 апреля, 15:54 • 16010 просмотра

Генштаб опроверг ложь рф о нарушении Украиной "энергетического перемирия"

5 апреля, 16:08 • 16721 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 143489 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 131451 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 219762 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 391477 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 501333 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 12868 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 38751 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 38416 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 45954 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 75983 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Минздрав: за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом

Киев • УНН

 • 20525 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 422 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

Минздрав: за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая", - сообщили в Минздраве.

Как указали в ЦОЗ, болезнь подтверждена у 1 172 детей и 3 278 медиков.

Всего в Украине исследовано 202 495 образцов методом ПЦР.

На амбулаторном лечении 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2 684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 320 человек, из них 211 детей и 594 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 4 143 пациенты уже выздоровели, в частности 1058 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

В общем случаи подтверждено:

  • Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели)
  • Волынская обл. - 535 (140 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел)
  • Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели)
  • г. Киев - 2012 (189 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
  • Львовская обл. - 904 (169 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели)
  • Одесская обл. - 693 (40 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1062 (254 выздоровели)
  • Сумская обл. - 158 (82 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел)
  • Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).

Напомним, смертность от COVID-19 в мире составляет около 300 тыс. человек.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,528.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,805.11