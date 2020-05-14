Минздрав: за сутки в Украине 422 новых инфицирования коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 422 - за последние сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 14 мая в Украине 16 847 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 456 летальных, 4 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 422 новых случая", - сообщили в Минздраве.
Как указали в ЦОЗ, болезнь подтверждена у 1 172 детей и 3 278 медиков.
Всего в Украине исследовано 202 495 образцов методом ПЦР.
На амбулаторном лечении 11 527 пациентов, из них 961 ребенок и 2 684 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5 320 человек, из них 211 детей и 594 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 222 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 456 человек, из них 24 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 4 143 пациенты уже выздоровели, в частности 1058 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
В общем случаи подтверждено:
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- Винницкая обл. - 654 (355 выздоровели)
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- Волынская обл. - 535 (140 выздоровели)
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- Днепропетровская обл. - 781 (82 выздоровели)
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- Донецкая обл. - 117 (34 выздоровели)
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- Житомирская обл. - 533 (81 выздоровел)
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- Закарпатская обл. - 791 (120 выздоровели)
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- Запорожская обл. - 347 (149 выздоровели)
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- Ивано-Франковская обл. - 1166 (423 выздоровели)
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- г. Киев - 2012 (189 выздоровели)
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- Киевская обл. - 1067 (186 выздоровели)
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- Кировоградская обл. - 432 (288 выздоровели)
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- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
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- Львовская обл. - 904 (169 выздоровели)
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- Николаевская обл. - 228 (68 выздоровели)
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- Одесская обл. - 693 (40 выздоровели)
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- Полтавская обл. - 257 (155 выздоровели)
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- Ровенская обл. - 1062 (254 выздоровели)
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- Сумская обл. - 158 (82 выздоровели)
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- Тернопольская обл. - 1033 (432 выздоровели)
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- Харьковская обл. - 713 (87 выздоровели)
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- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
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- Хмельницкая обл. - 209 (54 выздоровели)
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- Черкасская обл. - 348 (161 выздоровел)
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- Черновицкая обл. - 2516 (464 выздоровели)
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- Черниговская обл. - 84 (19 выздоровели).
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Напомним, смертность от COVID-19 в мире составляет около 300 тыс. человек.