СМИ определили самых эффективных борцов с коронавирусом в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Украине был составлен свой “топ” самых эффективных деятелей в борьбе с коронавирусом. Среди них первые строчки заняли главный инфекционист страны Ольга Голубовская, главврач Александровской больницы Людмила Антоненко, а также доктор Комаровский, передаёт УНН со ссылкой на рейтинг, опубликованный изданием “Вести”.
Так, первую строчку рейтинга редакция оставила без имени и фамилии, отметив, что она “пока вакантна”.
На второй разместилась инфекционист Ольга Голубовская, которая “круглые сутки проводит с инфицированными COVID-19, является соавтором протокола лечения его в Украине, а также соорганизатором конференций и обмена опытом среди врачей”.
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Третье место присудили Людмиле Антоненко — Главврачу Александровской больницы, ставшей “форпостом” борьбы с эпидемией коронавируса в столице.
Доктор Евгений Комаровский разместился на третьем месте. Среди его заслуг журналисты отметили просветительскую работу в виде видеороликов, в которых медик рассказывал о коронавирусе.
Президент Украины Владимир Зеленский — лишь на пятом месте, который, как подметили в редакции, в борьбе с коронавирусом предпринял десять значимых шагов.
Далее в топ-десятке расположились соответственно глава Минздрава Максим Степанов, премьер-министр Денис Шмыгаль, мэр Киева Виталий Кличко, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, а так же мер Харькова Геннадий Кернес.
Министр внутренних дел Арсен Аваков в рейтинге стал лишь пятнадцатым.
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“15-я позиция в рейтинге главы МВД Арсена Авакова могла быть и выше. Виноваты перегибы на местах, допущенные представителями Нацполиции и подконтрольной министру “Муниципальной стражи”, — отметили в издании.
Есть во втором десятке и представители бизнеса, олигархи вроде Рината Ахметова и Пинчуков.
На 19-м месте расположился глава ОП Андрей Ермак, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков — 27-й, местом выше — заместитель Ермака Кирилл Тимошенко.
Остальные члены правительства не добрались до первых тридцати мест, всего в рейтинге 50 позиций.
Как сообщал УНН, Министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 14 мая в Украине зафиксировано 16 847 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из которых 422 — за последние сутки.