До реформи медицини потрібно більше залучати фахівців - Голубовська

"Давайте об'єднуватися, давайте працювати ... ми не проти реформи ... Ми готові працювати і все виправляти, тільки тоді прохання, щоб менше політики і більше професійних дискусій", - сказала Голубовська.

Вона розповіла, що під час перших етапів реформи охорони здоров'я фахівці були виключені з дискусії.

Нагадаємо, принцип медичної реформи "гроші ходять за пацієнтом" не виправдав себе. Це показала криза системи охорони здоров'я під час пандемії COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.