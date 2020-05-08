До реформи медицини потрібно більше залучати фахівців - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. До реформи медицини повинні більше залучатися фахівці. Про це заявила заслужений лікар України Ольга Голубовська в ефірі ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Давайте об'єднуватися, давайте працювати ... ми не проти реформи ... Ми готові працювати і все виправляти, тільки тоді прохання, щоб менше політики і більше професійних дискусій", - сказала Голубовська.
Вона розповіла, що під час перших етапів реформи охорони здоров'я фахівці були виключені з дискусії.
Нагадаємо, принцип медичної реформи "гроші ходять за пацієнтом" не виправдав себе. Це показала криза системи охорони здоров'я під час пандемії COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.