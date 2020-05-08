К реформе медицины нужно больше привлекать специалистов - Голубовская
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. К реформе медицины должны больше привлекаться специалисты. Об этом заявила заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в эфире ток-шоу "Право на владу", передает УНН.
"Давайте объединяться, давайте работать... мы не против реформы... Мы готовы работать и все исправлять, только тогда просьба, чтобы меньше политики и больше профессиональных дискуссий", - сказала Голубовская.
Она рассказала, что в ходе первых этапов реформы здравоохранения специалисты были исключены из дискуссии.
Напомним, принцип медицинской реформы "деньги ходят за пациентом" не оправдал себя. Это показал кризис системы здравоохранения во время пандемии COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.