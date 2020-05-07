Медреформа в Україні спіткнулася через пандемію коронавірусу - Ляшко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Принцип медичної реформи "гроші ходять за пацієнтом" не виправдав себе. Це показала криза системи охорони здоров'я під час пандемії COVID-19. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Коронавірус змусив переглянути принцип фінансування інфекційних лікарень. Медреформа спіткнулася через пандемію коронавірусу. В Україні так само, як і в Європі, не були готові до того, що знадобиться така кількість місць в інфекційних закладах. Тому принцип "гроші ходять за пацієнтом" тут себе не виправдав", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, зміни до законодавства з приводу епідемії коронавірусу дозволили лікарям діяти вільніше, що врятувало багато життів. Про це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.