Медреформа в Україні спіткнулася через пандемію коронавірусу - Ляшко

"Коронавірус змусив переглянути принцип фінансування інфекційних лікарень. Медреформа спіткнулася через пандемію коронавірусу. В Україні так само, як і в Європі, не були готові до того, що знадобиться така кількість місць в інфекційних закладах. Тому принцип "гроші ходять за пацієнтом" тут себе не виправдав", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, зміни до законодавства з приводу епідемії коронавірусу дозволили лікарям діяти вільніше, що врятувало багато життів. Про це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.