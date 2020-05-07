Зміни до законодавства щодо коронавірусу дозволили лікарям врятувати багато життів - Голубовська
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Зміни до законодавства з приводу епідемії коронавірусу дозволили лікарям діяти вільніше, що врятувало багато життів. Про це сказала лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська під час ток-шоу "Право на владу", передає УНН.
"Ми піднімали питання, що нам потрібні стандарти (під час епідемії коронавірусу - ред.) ... Ми виносили це питання на РНБО. Але, пішли іншим шляхом, прийняли закон, завдяки якому був створений протокол, який врятував багато життів", - сказала Голубовська.
При цьому, Голубовська додала, що реформа медицини передбачає відмову від стандартизації надання медичної допомоги.
"Наші реформатори відмовилися від стандартизації медичної допомоги. Одна з причин тому, що там були закладені індикатори якості та юридична складова", - сказала лікар.
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