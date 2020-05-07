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Вчені визначили найбільш вразливі до COVID-19 групи онкохворих

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Науковці зі США підтвердили, що для онкохворих є більший ризик смертності від COVID-19. Найвищі показники смертності спостерігалися в хворих на гематологічні типи новоутворень. По це йдеться в прес-релізі Національного інституту раку України, передає УНН.

Вчені визначили найбільш вразливі до COVID-19 групи онкохворих

"Група американських вчених провела масштабне дослідження смертності онкохворих із встановленим діагнозом COVID-19 в лікарнях Нью-Йорку. На сьогоднішній день це найбільше та найповніше дослідження", - йдеться в прес-релізі.

Зазначається, що перше дослідження, що було проведено в КНР на початку пандемії, грунтувалося на даних всього 12 пацієнтів. Останній аналіз американських науковців побудований на даних 218 онкохворих, що проходили лікування від COVID-19 з 18 березня по 8 квітня в одному з медичних центрів Нью-Йорку.

"Перш за все науковці підтвердили тезу про більший ризик смертності від COVID-19 для онкохворих. За їх підрахунками він майже в 5 разів вищий за цей показник для усіх інших груп пацієнтів та складає 28%", - зазначили в інституті.

Водночас зазначається, що абсолютний показник може бути трохи завищений через брак тестів на початку епідемії в Нью-Йорку.

"Проте кратність підвищення ризику смерті для онкохворих не викликає сумніву. Адже середній показник для пацієнтів без онкозахворювань (5,8%) розрахований за тих самих умов. Проте найголовніше не це. Науковці також з’ясували, які саме онкозахворювання є найбільшим фактором ризику при зараженні COVID-19. За їх підрахунками найвищі показники смертності спостерігалися в хворих на гематологічні типи новоутворень (лейкемія, лімфома) – 37%", - зазначили в інституті.

Повідомляється водночас, що навіть ці показники є дуже усередненими, адже для різних онкологічних захворювань вони відрізняються ще більше.

"Наприклад, смертність серед хворих на рак легень склала 55%. Колоректальний рак – 38%. Рак простати – 20%. Рак грудної залози – 14%... Але найголовніший висновок, які зробили дослідники – на сьогодні немає доказів впливу специфічного лікування на ризик смерті від COVID-19. Тож зосередитися, на думку науковців, слід перш за не на припиненні лікування, а на суворих заходах дистанціювання онкохворих. Та більш активному застосуванні дистанційних способів консультування. Адже 60% онкохворих, що в результаті померли від COVID-19 були заражені в будинках для людей похилого віку та лікарнях", - зазначено в релізі.

Як повідомляв УНН, за даними біологів, можливість поширення коронавірусу через стічні води "не повинна ігноруватися" в зусиллях зі стримування пандемії COVID-19.

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