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Ученые определили наиболее уязвимые к COVID-19 группы онкобольных

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Ученые из США подтвердили, что для онкобольных есть больший риск смертности от COVID-19. Самые высокие показатели смертности наблюдались у больных гематологическими типами новообразований. По этом говорится в пресс-релизе Национального института рака Украины, передает УНН.

Ученые определили наиболее уязвимые к COVID-19 группы онкобольных

"Группа американских ученых провела масштабное исследование смертности онкобольных с установленным диагнозом COVID-19 в больницах Нью-Йорке. На сегодняшний день это самое большое и наиболее полное исследование", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что первое исследование, которое было проведено в КНР в начале пандемии, основывалось на данных всего 12 пациентов. Последний анализ американских ученых построен на данных 218 онкобольных, проходивших лечение от COVID-19 с 18 марта по 8 апреля в одном из медицинских центров Нью-Йорке.

"Прежде всего ученые подтвердили тезис о больший риск смертности от COVID-19 для онкобольных. По их подсчетам он почти в 5 раз выше этого показателя для всех групп пациентов и составляет 28%", - отметили в институте.

В то же время отмечается, что абсолютный показатель может быть несколько завышен из-за нехватки тестов в начале эпидемии в Нью-Йорке.

"Однако кратность повышения риска смерти для онкобольных не вызывает сомнения. Ведь средний показатель для пациентов без онкозаболеваний (5,8%) рассчитан на тех же условиях. Однако самое главное не это. Ученые также выяснили, какие именно онкозаболевания является самым большим фактором риска при заражении COVID-19. По их подсчетам высокие показатели смертности наблюдались у больных гематологические типы новообразований (лейкемия, лимфома) - 37%", - отметили в институте.

Сообщается же время, что даже эти показатели очень усредненными, ведь для различных онкологических заболеваний они отличаются еще больше.

"Например, смертность среди больных раком легких составила 55%. Колоректальный рак - 38%. Рак простаты - 20%. Рак молочной железы - 14% ... Но самый главный вывод, которые сделали исследователи - на сегодня нет доказательств влияния специфического лечения на риск смерти от COVID-19. Поэтому сосредоточиться, по мнению ученых, следует прежде не в прекращении лечения, а на суровых мерах дистанцирование онкобольных. И более активном применении дистанционных способов консультирования. Ведь 60% онкобольных, что в результате умерли от COVID-19, были заражены в домах престарелых и больницах", - говорится в релизе.

Как сообщал УНН, по данным биологов, возможность распространения коронавируса через сточные воды "не должна игнорироваться" в усилиях по сдерживанию пандемии COVID-19.

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