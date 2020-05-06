Коронавірус може поширюватися через стічні води - біологи

Так, в той час як спроби уповільнити поширення вірусу були в основному спрямовані на запобігання його передачі від людини до людини, експерти з Університету Стерлінга попереджають, що необхідні додаткові дослідження про те, як коронавірус може поширюватися в стічних водах.

У квітні дослідники припустили, що аналіз стічних вод може забезпечити ефективну систему раннього оповіщення про спалахи.

5 травня окрема дослідницька група з Університету Бангора заявила, що аналіз стічних вод може допомогти органам охорони здоров'я передбачити другий пік коронавірусу у Великій Британії за два тижні до появи симптомів у людей.

Пізніше професор Річард Кілл з Університету Стерлінга в документі для Environment International попередив, що сама каналізаційна система також може становити ризик передачі вірусу.

"Ми знаємо, що Covid-19 поширюється через краплі від кашлю та чихання, або через предмети або матеріали, які переносять інфекцію. Проте, нещодавно було підтверджено, що вірус також може бути виявлений у фекаліях людини - до 33 днів після того, як у пацієнта був негативний тест на респіраторні симптоми Covid-19", - сказав Кіллі.

Він додав, що "поки невідомо, чи може вірус передаватися фекально-оральним шляхом, проте ми знаємо, що виділення вірусу з травної системи може тривати довше, ніж виділення з дихальних шляхів".

Професор і його колеги з Факультету природничих наук Університету Стерлінга закликали "інвестувати ресурси" для вивчення цієї проблеми.

Він сказав, що існує значний ризик широкого поширення коронавірусу через каналізацію, оскільки більшість пацієнтів або не мають симптомів, або відчувають тільки легкі симптоми і залишаються вдома.

Дослідницька група заявила, що відсутність тестування ускладнило прогнозування масштабів потенційного поширення вірусу на очисних спорудах.

Як повідомляв УНН, вчені з Національної лабораторії Лос-Аламоса (США), Інституту вакцин Дьюка (США) і Шеффілдського університету (Велика Британія) виявили у коронавірусу SARS-CoV-2 нову мутацію, яка з початку лютого набула поширення в Європі.