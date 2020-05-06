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Коронавирус может распространяться через сточные воды - биологи

Киев • УНН

 • 40982 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Возможность распространения коронавируса через сточные воды “не должна игнорироваться” в усилиях по сдерживанию пандемии COVID-19. Об этом предупреждают биологи, занимающиеся вопросом экологии, передаёт УНН со ссылкой на The Independent.

Коронавирус может распространяться через сточные воды - биологи

Так, в то время как попытки замедлить распространение вируса были в основном направлены на предотвращение его передачи от человека к человеку, эксперты из Университета Стерлинга предупреждают, что необходимы дополнительные исследования о том, как коронавирус может распространяться в сточных водах.

В апреле исследователи предположили, что анализ сточных вод может обеспечить эффективную систему раннего оповещения о вспышках.

5 мая отдельная исследовательская группа из Университета Бангора заявила, что анализ сточных вод может помочь органам здравоохранения предсказать второй пик коронавируса в Великобритании за две недели до появления симптомов у людей.

Позже профессор Ричард Киллиам из Университета Стерлинга в документе для Environment International предупредил, что сама канализационная система также может представлять риск передачи вируса.

“Мы знаем, что Covid-19 распространяется через капли от кашля и чихания, или через предметы или материалы, которые переносят инфекцию. Тем не менее, недавно было подтверждено, что вирус также может быть обнаружен в фекалиях человека — до 33 дней после того, как у пациента был отрицательный тест на респираторные симптомы Covid-19”, — сказал Киллиам.

Он добавил, что “пока неизвестно, может ли вирус передаваться фекально-оральным путем, однако мы знаем, что выделение вируса из пищеварительной системы может длиться дольше, чем выделение из дыхательных путей”.

Профессор и его коллеги из Факультета естественных наук Университета Стерлинга призвали “инвестировать ресурсы” для изучения этой проблемы.

Он сказал, что существует значительный риск широкого распространения коронавируса через канализацию, поскольку большинство пациентов либо не имеют симптомов, либо испытывают только легкие симптомы и остаются дома.

Исследовательская группа заявила, что отсутствие тестирования затруднило прогнозирование масштабов потенциального распространения вируса на очистных сооружениях.

Как сообщал УНН, ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.

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