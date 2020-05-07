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Изменения в законодательство по коронавирусу позволили врачам спасти многие жизни - Голубовская

Киев • УНН

 • 16979 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Изменения в законодательство по поводу эпидемии коронавируса позволили врачам действовать свободнее, что спасло многие жизни. Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская во время ток-шоу "Право на владу", передаёт УНН.

Изменения в законодательство по коронавирусу позволили врачам спасти многие жизни - Голубовская

"Мы поднимали вопрос, что нам нужны стандарты (во время эпидемии коронавируса - ред.)... Мы выносили этот вопрос на СНБО. Но, пошли по другому пути, приняли закон, благодаря которому был создан протокол, который спас многие жизни", - сказала Голубовская.

При этом, Голубовская добавила, что реформа медицина предусматривает отказ от стандартизации оказания медицинской помощи.

"Наши реформаторы отказались от стандартизации медицинской помощи. Одна из причин потому, что там были заложены индикаторы качества и юридическая составляющая", - сказала врач.

Напомним, ученые определили наиболее уязвимые к COVID-19 группы онкобольных.

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