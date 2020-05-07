Медреформа в Украине споткнулась из-за пандемии коронавируса - Ляшко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Принцип медицинской реформы "деньги ходят за пациентом" не оправдал себя. Это показал кризис системы здравоохранения во время пандемии COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в ток-шоу "Право на власть", передает УНН.
"Коронавирус заставил пересмотреть принцип финансирования инфекционных больниц. Медреформа споткнулась из-за пандемии коронавируса. В Украине так же, как и в Европе, не были готовы к тому, что понадобится такое количество мест в инфекционных учреждениях. Поэтому принцип "деньги ходят за пациентом" здесь себя не оправдал", - сказал Ляшко.
Напомним, изменения в законодательство по поводу эпидемии коронавируса позволили врачам действовать свободнее, что спасло многие жизни. Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.