Медреформа в Украине споткнулась из-за пандемии коронавируса - Ляшко

"Коронавирус заставил пересмотреть принцип финансирования инфекционных больниц. Медреформа споткнулась из-за пандемии коронавируса. В Украине так же, как и в Европе, не были готовы к тому, что понадобится такое количество мест в инфекционных учреждениях. Поэтому принцип "деньги ходят за пациентом" здесь себя не оправдал", - сказал Ляшко.

Напомним, изменения в законодательство по поводу эпидемии коронавируса позволили врачам действовать свободнее, что спасло многие жизни. Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.