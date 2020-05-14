МЗС закликало до міжнародної реакції для припинення агресії Росії

“В результаті 9 обстрілів російських найманців вчора загинув один український солдат та двоє інших отримали поранення на Донбасі. Сьогодні російські війська продовжують боягузливі атаки п’ятьма обстрілами позицій України. Для припинення російської агресії та припинення вбивств необхідна міжнародна відповідь”, — написала дипломат.

Як повідомляв УНН, минулої доби збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям.