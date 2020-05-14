МИД призвало к международной реакции для прекращения агрессии России
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Прекращение российской агрессии на востоке Украины и прекращения убийств украинцев требует международной реакции. Об этом написала в Twitter пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко, передает УНН.
“В результате 9 обстрелов российских наемников вчера погиб один украинский солдат и двое других получили ранения на Донбассе. Сегодня российские войска продолжают трусливые атаки пятью обстрелами позиций Украины. Для прекращения российской агрессии и прекращения убийств необходим международный ответ”, — написала дипломат.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью.