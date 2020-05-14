МИД призвало к международной реакции для прекращения агрессии России

“В результате 9 обстрелов российских наемников вчера погиб один украинский солдат и двое других получили ранения на Донбассе. Сегодня российские войска продолжают трусливые атаки пятью обстрелами позиций Украины. Для прекращения российской агрессии и прекращения убийств необходим международный ответ”, — написала дипломат.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Еще один украинский защитник получил ранения, не совместимые с жизнью.