СБУ затримала зрадницю, яка допомагала окупантам під час боїв за Київ
Київ • УНН
На Київщині затримали зрадницю, яка працювала на спецслужби рф і намагалась допомогти росії захопити Київ під час вторгнення, фіксуючи місця дислокації українських захисників.
Правоохоронці затримали на Київщині зрадницю, яка на початку повномасштабного вторгнення рф намагалась допомогти агресору захопити столицю України. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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Після провалу ворожого наступу на столицю нашої держави фігурантка згорнула розвідувальну активність та "залягла на дно", щоб уникнути правосуддя.
Втім, співробітники СБУ все одно викрили зловмисницю, задокументували її злочинні дії і затримали у власному помешканні.
За даними слідства, зрадницею виявилась місцева жителька, яка перебувала в агентурному апараті російської розвідки.
За вказівкою окупантів вона об’їжджала на власному авто передмістя Києва та фіксувала локації найбільшого зосередження українських захисників.
У ході обшуку в помешканні затриманої виявлено мобільний телефон, який вона використовувала для підривної діяльності на користь рф.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вона перебуває під вартою. Зловмисниці загрожує довічне ув’язнення
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Слідчі з'ясували, що протягом березня 2022 року вона дистанційно передавала агресору геолокації підрозділів ЗСУ, які обороняли мегаполіс.
Особливу увагу звертала на вогневі позиції і протитанкові загородження на ключових автотрасах. Отримані координати фігурантка надсилала у спеціально створений Телеграм-бот російської спецслужби.
В СБУ кажуть, що куратори з рф використовували розвідувальну інформацію від агентки для планування наступальних операцій під час боїв за Київ.
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