СБУ задержала предательницу, которая помогала оккупантам во время боев за Киев

Правоохранители задержали на Киевщине предательницу, которая в начале полномасштабного вторжения рф пыталась помочь агрессору захватить столицу Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

После провала вражеского наступления на столицу нашего государства фигурантка свернула разведывательную активность и "залегла на дно", чтобы избежать правосудия.

Впрочем, сотрудники СБУ все равно разоблачили злоумышленницу, задокументировали ее преступные действия и задержали в собственном доме.

По данным следствия, предательницей оказалась местная жительница, которая находилась в агентурном аппарате российской разведки.

По указанию оккупантов она объезжала на собственном авто пригород Киева и фиксировала локации наибольшего сосредоточения украинских защитников.

В ходе обыска в квартире задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для подрывной деятельности в пользу рф.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас она находится под стражей. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение - рассказали в СБУ.

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Дополнение

Следователи выяснили, что в течение марта 2022 года она дистанционно передавала агрессору геолокации подразделений ВСУ, которые обороняли мегаполис.

Особое внимание обращала на огневые позиции и противотанковые заграждения на ключевых автотрассах. Полученные координаты фигурантка отправляла в специально созданный Телеграмм-бот российской спецслужбы.

В СБУ говорят, что кураторы из рф использовали разведывательную информацию от агента для планирования наступательных операций во время боев за Киев.

Напомним,

В Харькове СБУ задержала российского шпиона, который под видом выгула собаки пытался определить места расположения украинских систем противовоздушной обороны.