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Україна провела ще один раунд переговорів з Португалією щодо безпекової угоди

Україна провела ще один раунд переговорів з Португалією щодо безпекової угоди

Київ • УНН

 • 43511 перегляди

Україна провела черговий раунд переговорів з Португалією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, досягнувши значного прогресу на шляху до підписання угоди їхніми лідерами найближчим часом.

Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, передає УНН із посиланням на ОП.

Українську офіційну делегацію, відповідно до указу Президента, очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.

"Безпрецедентний документ": Зеленський розповів, що передбачає безпекова угода з Німеччиною16.02.24, 14:23 • 19703 перегляди

"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", – наголосив Ігор Жовква.

Безпекова угода України та Фінляндії: ОП опублікував текст03.04.24, 14:59 • 23620 переглядiв

Сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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