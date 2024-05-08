Україна провела ще один раунд переговорів з Португалією щодо безпекової угоди
Київ • УНН
Україна провела черговий раунд переговорів з Португалією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, досягнувши значного прогресу на шляху до підписання угоди їхніми лідерами найближчим часом.
Україна провела черговий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди на виконання Спільної декларації G7 про підтримку нашої країни, передає УНН із посиланням на ОП.
Українську офіційну делегацію, відповідно до указу Президента, очолює керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква.
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"Вдалося досягти значного прогресу за результатами чергового раунду. Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", – наголосив Ігор Жовква.
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Сторони продовжили роботу над проєктом документа та узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.