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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Киев  •  УНН

8 мая 2024, 15:32  •  2536 просмотра

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Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения о безопасности, достигнув значительного прогресса на пути к подписанию соглашения их лидерами в ближайшее время.

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, передает УНН со ссылкой на ОП.

Украинскую официальную делегацию, в соответствии с указом Президента, возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

"Беспрецедентный документ": Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с Германией16 февраля 2024, 12:23 • 19049 просмотров

"Удалось достичь значительного прогресса по результатам очередного раунда. Надеемся на подписание соглашения нашими лидерами в ближайшем будущем", - отметил Игорь Жовква.

Соглашение по безопасности Украины и Финляндии: ОП опубликовал текст3 апреля 2024, 11:59 • 22881 просмотр

Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график будущих мероприятий на высшем уровне с целью подписания соглашения.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения о безопасности, достигнув значительного прогресса на пути к подписанию соглашения их лидерами в ближайшее время.

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Из-за массированного ракетного и беспилотного обстрела энергетических объектов со стороны России, повлекшего дефицит электроэнергии, Укрэнерго вынуждено ограничить электроснабжение промышленности и бизнеса с 18:00 до 23:00 во всех регионах Украины, чтобы избежать аварийных отключений для населения.

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После вакцинации вакцинами AstraZeneca и Pfizer в Украине не было зарегистрировано ни одного неблагоприятного случая, в то время как 80% умерших от гриппа или COVID-19 были невакцинированы.

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За последние два года Украина потеряла около 3 миллиардов долларов налоговых поступлений из-за того, что около 40% урожая зерновых вывели от налогообложения с помощью различных мошеннических схем.

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Президент Зеленский пригласил премьер-министра Венгрии Орбана на Саммит мира и обсудил с ним интеграцию Украины в ЕС, двустороннее сотрудничество и региональную безопасность.

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Украине важна позиция Венгрии: Зеленский пригласил Орбана на Саммит мира

Заседание Штаба по подготовке к отопительному сезону: есть задачи по ремонтам и защите энергетических объектов

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министерствам утвердить графики ремонтов энергетических объектов и меры по усилению их защиты до начала отопительного сезона 2024/25, чтобы преодолеть последствия российской агрессии.

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