Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения по безопасности во исполнение Совместной декларации G7 о поддержке нашей страны, передает УНН со ссылкой на ОП.

Украинскую официальную делегацию, в соответствии с указом Президента, возглавляет руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак. Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква.

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"Удалось достичь значительного прогресса по результатам очередного раунда. Надеемся на подписание соглашения нашими лидерами в ближайшем будущем", - отметил Игорь Жовква.

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Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график будущих мероприятий на высшем уровне с целью подписания соглашения.