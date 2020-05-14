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Кличко: Київ не підніматиме ціни на проїзд у транспорті після карантину

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Влада столиці не планує підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті після відновлення його роботи у звичайному режимі. Про це сказав на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Кличко: Київ не підніматиме ціни на проїзд у транспорті після карантину

“Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд в громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне — без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але, знову ж таки: ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації”, — сказав Кличко.

Він закликав киян, задля їхньої безпеки, користуватися громадським транспортом тільки, щоб дістатися на роботу та з роботи.

“Підприємство "Київпастранс“ продовжує дезінфекцію рухомого складу, робить це тричі на добу. І робитиме надалі”, — додав міський голова.

Нагадаємо, напередодні Кличко заявив, що після 22 травня планується відновлення роботи громадського транспорту Києва “у звичайному режимі”. 

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