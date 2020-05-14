Кличко: Киев не будет поднимать цены на проезд в транспорте после карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Власти столицы не планируют повышение тарифов на проезд в общественном транспорте после возобновления его работы в обычном режиме. Об этом сказал на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Мы не рассматриваем вопрос повышения тарифов на проезд в общественном транспорте столицы. Для нас сейчас главное - без эксцессов возобновить полноценную работу транспорта. Но, опять же: мы, как и многие другие страны, продолжаем жить в режиме чрезвычайной ситуации", - сказал Кличко.
Он призвал киевлян, для их безопасности, пользоваться общественным транспортом только, чтобы добраться на работу и с работы.
"Предприятие "Киевпастранс" продолжает дезинфекцию подвижного состава, делает это трижды в сутки. И будет делать дальше", - добавил мэр.
Напомним, накануне Кличко заявил, что после 22 мая планируется возобновление работы общественного транспорта Киева "в обычном режиме".