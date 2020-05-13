Кличко розповів, коли влада Києва хоче відновити роботу громадського транспорту "у звичайному режимі"

"Щодо міського транспорту і того колапсу, який відбувався вчора на дорогах міста і що зараз продовжується... Поки що наземний транспорт столиці працює в обмеженому режимі і користуватись ним можна тільки за наявності спецквитка. Ми плануємо після 22 травня відновити роботу громадського транспорту "у звичайному режимі", - сказав Кличко.

Водночас, з його слів, зупинити громадський транспорт можна за один день, але для того, щоб повністю відновити його, потрібен деякий час.

"Це робиться поступово. Тому, щоб перейти на звичайний режим роботи, ми будемо постійно нарощувати кількість рухомого складу на маршрутах міста та відновлювати мережу маршрутів громадського транспорту, в першу чергу електротранспорту – трамваїв, тролейбусів. Вчора на вулиці міста вже вийшло 30 додаткових одиниць транспорту", - сказав міський голова.

Він повідомив, що мова йде про маршрути громадського транспорту, за якими сьогодні перевозять пасажирів. Їх обслуговує понад 300 машин рухомого складу.

Нагадаємо, після послаблення карантину у столиці зранку у середу побільшало заторів.