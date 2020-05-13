Після послаблення карантину у столиці зранку побільшало заторів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. На дорогах столиці, станом на 8:10, помітне значне ускладнення руху транспорту, зокрема, затори утворилися на всіх мостах у напрямку правого берега. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть Кільцева дорога, Голосіївський проспект, проспект Валерія Лобановського, вулиця Миколи Грінченка, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, вулиця Жилянська, вулиця Басейна.
Окрім того, ускладнено рух транспорту на вулиці Михайла Грушевського, вулиці Хрещатик, Петрівській алеї, Набережному шосе, а також на вулицях Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській.
На лівому березі Києва рух ускладнено на проспекті Романа Шухевича, вулиці Оноре де Бальзака, проспекті Володимира Маяковського, на бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Соборності, Дарницькому шосе та проспекті Миколи Бажана.
Рух на мостах: на Південному, мосту Патона, Дарницькому, Північному та мосту Метро рух ускладнено у напрямку правого берега.
Нагадаємо, за інформацією КМДА, з 12 травня столиця починає запроваджувати перший етап послаблень карантинних обмежень, зокрема, можуть працювати салони краси, непродовольчі магазини та автокінотеатри.