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После ослабления карантина в столице утром стало больше пробок

Киев • УНН

 • 13101 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. На дорогах столицы, по состоянию на 8:10, заметно значительное затруднение движения транспорта, в частности, пробки образовались на всех мостах в направлении правого берега. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

После ослабления карантина в столице утром стало больше пробок

Так, в пробках стоит Кольцевая дорога, Голосеевский проспект, проспект Валерия Лобановского, улица Николая Гринченко, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, улица Жилянская, улица Бассейная.

Кроме того, затруднено движение транспорта на улице Михаила Грушевского, улице Крещатик, Петровской аллее, Набережном шоссе, а также на улицах Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева движение затруднено на проспекте Романа Шухевича, улицы Оноре де Бальзака, проспекте Владимира Маяковского, на бульваре Перова, Броварском проспекте, проспекте Соборности, Дарницком шоссе и проспекте Бажана.

Движение на мостах: на Южном, мосту Патона, Дарницком, Северном и мосту Метро движение затруднено в направлении правого берега.

Напомним, по информации КГГА, с 12 мая столица начинает вводить первый этап послаблений карантина, в частности, могут работать салоны красоты, непродовольственные магазины и автокинотеатры.

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