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Послаблення карантину у Києві: що відкриють з 12 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 травня. УНН. З 12 травня столиця починає запроваджувати перший етап послаблень карантинних обмежень, зокрема відсьогодні можуть працювати салони краси, непродовольчі магазини та автокінотеатри. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КМДА.

Послаблення карантину у Києві: що відкриють з 12 травня

Так, із 12 травня у Києві будуть відкриті:

  • непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці): із вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі;
  • салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об'єкти побутового обслуговування населення в об’єктах площею не більше 300 кв. м (крім розташованих у ТРЦ, якщо немає окремого входу з вулиці). Звертаємо увагу, що закриті для відвідування: лазні, СПА-салони, кабінети масажу, тату салони тощо;
  • літні та сезонні відкриті майданчики кав’ярень та ресторанів із дотриманням умов безпеки;
  • парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, – двоє дорослих, двоє дітей (крім багатодітних родин – за цих умов кількість дітей не обмежується). При цьому, користуватися дитячими та спортивними майданчиками досі заборонено;
  • невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10 кв. м та не більше 1 клієнта на 10 кв. м;
  • адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 кв. м площі приміщення;
  • автокінотеатри.

Також музеї, як і інші заклади культури, можуть відновлювати роботу із обмеженнями, але без відвідувачів. Водночас, у цих закладах повинні тимчасово відсторонити від роботи осіб, які підлягають самоізоляції (зокрема, віком старше 60 років).

Приймати відвідувачів зможуть музеї під відкритим небом та історико-культурні заповідники, проте після ухвалення рішення органом управління та дотримуючись протиепідемічних обмежень.

"Звертаємо увагу, що дозвіл на відкриття діє за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, а також дотримання відповідних вимог щодо якості продуктів харчування та особливих порядків проведення профілактичних і протиепідемічних, у тому числі дезінфекційних та інших заходів", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, у КМДА нагадують, що решта протиепідемічних обмежень продовжує діяти.

"У громадських місцях необхідно дотримуватися правил безпеки та бути в масках. Все ще заборонено пересування групою більше ніж двох осіб, перебування у громадських місцях осіб до 14 років без супроводу батьків, перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу, самовільно залишати місця обсервації та порушувати умови самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 12 травня у Києві побільшає рейсів громадського транспорту. При цьому громадський транспорт Києва до 22 травня працюватиме в обмеженому режимі.

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