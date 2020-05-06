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Громадський транспорт Києва до 22 травня працюватиме в обмеженому режимі – Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Наземний громадський транспорт столиці працюватиме на першому етапі послаблення карантину в обмеженому режимі, принаймні до 22 травня. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

Громадський транспорт Києва до 22 травня працюватиме в обмеженому режимі – Кличко

“Коли ми говоримо про перший етап послаблень, то йдеться про послаблення і поступовий вихід з карантину, а не про повне зняття всіх обмежень. Саме тому, наземний громадський транспорт працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі — до 22 травня точно”, — сказав Кличко.

З його слів, водночас влада планує збільшити кількість маршрутів у ті райони, які на сьогодні мало охоплені.

“Бізнес, який зараз починає роботу, має вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи. Метро, як я говорив, відкриється за рішенням уряду, і це буде не одразу. Приміський транспорт уряд обіцяв запустити в першу чергу з початком послаблень”, — заявив міський голова.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про пом'якшення карантину, але продовжив його до 22 травня. Він триває з 12 березня на фоні пандемії коронавірусу.

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