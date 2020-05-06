Общественный транспорт Киева до 22 мая будет работать в ограниченном режиме - Кличко

"Когда мы говорим о первом этапе послаблений, то речь идет об ослаблении и постепенном выходе из карантина, а не о полном снятии всех ограничений. Именно поэтому, наземный общественный транспорт будет работать на первом этапе в ограниченном режиме - до 22 мая точно", - сказал Кличко.

По его словам, в то же время власти планируют увеличить количество маршрутов в те районы, которые сегодня мало охвачены.

"Бизнес, который сейчас начинает работу, должен решить вопрос с подвозом своих сотрудников к месту работы. Метро, как я говорил, откроется по решению правительства, и это будет не сразу. Пригородный транспорт правительство обещало запустить в первую очередь с началом послаблений", - заявил городской голова.

Напомним, правительство приняло решение о смягчении карантина, но продлило его до 22 мая. Он продолжется с 12 марта на фоне пандемии коронавируса.