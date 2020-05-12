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Ослабление карантина в Киеве: что откроют с 12 мая

Киев • УНН

 • 33732 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. С 12 мая столица начинает вводить первый этап послаблений карантинных ограничений, в частности с сегодняшнего дня могут работать салоны красоты, непродовольственные магазины и автокинотеатры. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Ослабление карантина в Киеве: что откроют с 12 мая

Так, с 12 мая в Киеве будут открыты:

  • непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади;
  • салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы). Обращаем внимание, что закрытые для посещения: бани, SPA-салоны, кабинеты массажа, тату-салоны и т.д.;
  • летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности;
  • парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, - двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей - при этих условиях количество детей не ограничивается). При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено;
  • небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): с соблюдением требования не более 1 сотрудника на 10 кв. и не более 1 клиента на 10 кв. м;
  • адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;
  • автокинотеатры.

Также музеи, как и другие учреждения культуры, могут возобновлять работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники, однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемические ограничения.

"Обращаем внимание, что разрешение на открытие действует при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих требований к качеству продуктов питания и особых порядков проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных и других мероприятий", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в КГГА напоминают, что остальные противоэпидемические ограничения продолжает действовать.

"В общественных местах необходимо соблюдать правила безопасности и быть в масках. Все еще запрещено передвижение группой более двух лиц, пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей, находиться на улице без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места обсервации и нарушать условия самоизоляции", - говорится в сообщении.

Напомним, с 12 мая в Киеве станет больше рейсов общественного транспорта. При этом общественный транспорт Киева до 22 мая будет работать в ограниченном режиме.

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