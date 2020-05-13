Кличко рассказал, когда власть Киева хочет возобновить работу общественного транспорта "в обычном режиме"

"О транспорте и том коллапсе, который проходил вчера на дорогах города и сейчас продолжается... Пока наземный транспорт столицы работает в ограниченном режиме и пользоваться им можно только при наличии спецбилета. Мы планируем после 22 мая возобновить работу общественного транспорта "в обычном режиме", - сказал Кличко.

В то же время, по его словам, остановить общественный транспорт можно за один день, но для того, чтобы полностью восстановить его, потребуется некоторое время.

"Это делается постепенно. Поэтому, чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах города и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта, в первую очередь электротранспорта - трамваев, троллейбусов. Вчера на улицы города уже вышло 30 дополнительных единиц транспорта", - сказал городской голова.

Он сообщил, что речь идет о маршрутах общественного транспорта, по которым сегодня перевозят пассажиров. Их обслуживает более 300 машин подвижного состава.

Напомним, после ослабления карантина в столице утром в среду стало больше пробок.