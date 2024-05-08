Ракетний удар рф по критичній інфраструктурі на Вінниччині спричинив велику пожежу: рятувальники показали ліквідацію наслідків
Київ • УНН
Ракетний удар рф по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області спричинив масштабну пожежу, але обійшлося без жертв, до ліквідації пожежі залучили 63 працівників ДСНС та 18 одиниць техніки.
Ракетний удар рф по об'єкту критичної інфраструктури у Вінницькій області спричинив масштабну пожежу, але обійшлося без жертв, до ліквідації пожежі залучили 63 працівників ДСНС та 18 одиниць техніки, повідомили у ДСНС України, показавши усунення наслідків ворожої атаки, пише УНН.
Під ранок, 8 травня, на Вінниччині ворог завдав ракетного удару по обʼєкту критичної інфраструктури. У результаті влучання виникла масштабна пожежа. На щастя, ніхто з працівників і цивільне населення не постраждали
Повідомляється, що до ліквідації пожежі від ДСНС залучено 63 чоловіки особового складу та 18 одиниць техніки.
У Вінницькій області є влучання в об'єкти критичної інфраструктури08.05.24, 06:44 • 119706 переглядiв