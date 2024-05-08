Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Ракетный удар рф по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области вызвал масштабный пожар, но обошлось без жертв, к ликвидации пожара привлекли 63 работников ГСЧС и 18 единиц техники, сообщили в ГСЧС Украины, показав устранение последствий вражеской атаки, пишет УНН.

Под утро, 8 мая, в Винницкой области враг нанес ракетный удар по объекту критической инфраструктуры. В результате попадания возник масштабный пожар. К счастью, никто из сотрудников и гражданское население не пострадали - указали в ГСЧС в соцсетях.

Сообщается, что к ликвидации пожара от ГСЧС привлечено 63 человека личного состава и 18 единиц техники.

В Винницкой области есть попадания в объекты критической инфраструктуры