Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
vinnitsaВинница
Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  49361 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  103964 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  103976 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  164905 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149511 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149056 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  244444 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109906 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120695 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
6 мая 2024, 09:36  •  120758 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Новости по теме
Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

  •  16137 просмотра
Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

  •  13303 просмотра
На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

  •  12062 просмотра
Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления

Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления

  •  11537 просмотра
Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей

Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей

  •  10867 просмотра
Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

  •  10924 просмотра
"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт

"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт

  •  9151 просмотра
Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

  •  9603 просмотра
Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

  •  8826 просмотра
В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

  •  5318 просмотра

Популярные

Disney сократит количество фильмов Marvel

Disney сократит количество фильмов Marvel

  •  53930 просмотра
Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

  •  101131 просмотра
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

  •  86092 просмотра
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

  •  80345 просмотра
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

  •  66209 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  203489 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  244444 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  243963 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  353402 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  509079 просмотра

Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Ракетный удар рф по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области вызвал масштабный пожар, но обошлось без жертв, к ликвидации пожара привлекли 63 работников ГСЧС и 18 единиц техники.

Война •   •  16137 просмотра
Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий

Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

На Николаевщине мужчина корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа "шахед".

Война •   •  13303 просмотра
Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы

На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров легковушки.

Общество •   •  12062 просмотра
На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших

Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления

россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности, поскольку местное население ожидает освобождения и продолжает нападения на российские военные объекты.

Война •   •  11537 просмотра
Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления

Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей

Еще 11 детей, в том числе двух сирот, в возрасте от 1 до 16 лет, были возвращены из российской оккупации в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Общество •   •  10867 просмотра
Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей

Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

Президент Зеленский пригласил Генерального секретаря Совета Европы на Мирный саммит и поблагодарил ее за открытие офиса Реестра убытков в Киеве.

Война •   •  10924 просмотра
Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие

"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт

В мае цены на нефть снизились до 83-85 долларов за баррель, что дает надежду на снижение цен на бензин после их значительного роста в начале года.

Экономика •   •  9151 просмотра
"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт

Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

Президент Зеленский обсудил с канцлером Шольцем предстоящий Мирный саммит, ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, вклад Германии в противовоздушную оборону Украины и подготовку к Конференции по восстановлению Украины.

Война •   •  9603 просмотра
Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира

Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

Правительство освободило физических лиц и частных предпринимателей, призванных на военную службу, от уплаты арендной платы за государственное и коммунальное имущество во время военного положения, а также прекратило начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях.

Общество •   •  8826 просмотра
Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу

В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право

Украина рассматривает возможность введения обязательных учебных курсов по международному гуманитарному праву в средних школах и для государственных служащих с целью повышения осведомленности о защите прав человека во время вооруженных конфликтов.

Общество •   •  5318 просмотра
В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право