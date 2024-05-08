"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
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Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий
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Ракетный удар рф по критической инфраструктуре в Винницкой области вызвал крупный пожар: спасатели показали ликвидацию последствий
Ракетный удар рф по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области вызвал масштабный пожар, но обошлось без жертв, к ликвидации пожара привлекли 63 работников ГСЧС и 18 единиц техники.
Наводил фосфорные снаряды рф на Николаевщину: предатель получил 15 лет тюрьмы
На Николаевщине мужчина корректировал удары агрессора по региону с использованием фосфорных боеприпасов, реактивных систем залпового огня "Град" и дронов-камикадзе типа "шахед".
На Киевщине грузовик столкнулся с легковушкой: трое погибших
В Киевской области грузовик столкнулся с легковушкой, в результате чего погибли водитель и двое пассажиров легковушки.
Оккупанты усиливают репрессии в Крыму, чтобы остановить сотрудничество местных с партизанами - Центр нацсопротивления
россия усиливает репрессии и разворачивает дополнительные подразделения фсб в оккупированном Крыму из-за нехватки местной поддержки и для противодействия партизанской деятельности, поскольку местное население ожидает освобождения и продолжает нападения на российские военные объекты.
Украина вернула с оккупированных территорий еще 11 детей
Еще 11 детей, в том числе двух сирот, в возрасте от 1 до 16 лет, были возвращены из российской оккупации в Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Зеленский пригласил Генсека Совета Европы на Саммит мира. Пейчинович-Бурич подтвердила свое участие
Президент Зеленский пригласил Генерального секретаря Совета Европы на Мирный саммит и поблагодарил ее за открытие офиса Реестра убытков в Киеве.
"Охлаждение" цен на рынке нефти дает надежду, что стоимость бензина тоже снизится - эксперт
В мае цены на нефть снизились до 83-85 долларов за баррель, что дает надежду на снижение цен на бензин после их значительного роста в начале года.
Зеленский переговорил с Шольцем: Германия подтвердила участие в Саммите мира
Президент Зеленский обсудил с канцлером Шольцем предстоящий Мирный саммит, ситуацию на фронте, оборонное сотрудничество, вклад Германии в противовоздушную оборону Украины и подготовку к Конференции по восстановлению Украины.
Правительство освободило от арендной платы за госимущество тех, кого призвали на военную службу
Правительство освободило физических лиц и частных предпринимателей, призванных на военную службу, от уплаты арендной платы за государственное и коммунальное имущество во время военного положения, а также прекратило начисление арендной платы арендаторам государственного и коммунального имущества на территориях активных боевых действий и временно оккупированных территориях.
В школах Украины могут ввести новый предмет - международное гуманитарное право
Украина рассматривает возможность введения обязательных учебных курсов по международному гуманитарному праву в средних школах и для государственных служащих с целью повышения осведомленности о защите прав человека во время вооруженных конфликтов.