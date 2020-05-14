У Києві не вистачає понад 4 тисячі лікарів

"За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 1 січня 2020 року розрив між штатними посадами закладів охорони здоров’я та лікарями, фізичними особами, якщо ми говоримо про лікарів системи МОЗ, тобто департаментів охорони здоров’я, які працюють в державних та комунальних закладах (у Києві — ред.), склав 4 275 осіб", - розповів Кубанський.

Нагадаємо, в Україні не вистачає понад 33 тис. лікарів.

Як повідомлялося, за словами голови МОЗ Степанова, в Україні з 1 квітня стартував другий етап медреформи, який у тому вигляді, у якому її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень.



