В Киеве не хватает более 4 тысяч врачей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. По состоянию на 1 января этого года в Украине не хватает более 4000 врачей. Об этом сообщил журналисту УНН глава совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.
"По официальным данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 1 января 2020 года разрыв между штатными должностями заведений здравоохранения и врачами, физическими лицами, если мы говорим о врачах системы Минздрава, то есть департаментов здравоохранения, работающих в государственных и коммунальных заведениях (в Киеве - ред.), составил 4 275 человек", - рассказал Кубанский.
Напомним, в Украине не хватает более 33 тыс. врачей.
Как сообщалось, по словам главы Минздрава Степанова, в Украине с 1 апреля стартовал второй этап медреформы, который в том виде, в котором ее получили, означает увольнение около 50 тысяч медработников и закрытие 332 больниц.