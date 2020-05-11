Степанов: МОЗ не зупиняє другий етап медреформи, а працює над недопущенням втрати медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство охорони здоров’я не зупиняє другий етап медичної реформи, який стартував з 1 квітня 2020 року. Усі дії нового керівництва МОЗ спрямовані на те, щоб змінити ситуацію і внаслідок реформи не втратити медичний персонал та не допустити закриття лікарень. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“Медреформа у тому вигляді, як ми її отримали, означає звільнення близько 50 тисяч медпрацівників та закриття 332 лікарень. Наша команда працює, щоб невідкладно змінити ситуацію, щоб держава не втратила медиків і не відбулося масового закриття лікарень”, - сказав Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.
Він зазначив, що медреформа, яку розробили попередні керівники МОЗ, заснована на окремих елементах моделей західних країн, але зовсім не адаптована до українських реалій.
“НСЗУ розрахувала тарифи, які 5 лютого затвердив Кабінет міністрів. Ці тарифи були розраховані всього за 2 місяці до старту другого етапу реформи. Більшість тарифів були розроблені без консультацій з профільними лікарями, тобто їх складали чиновники, які не мають повного розуміння, як насправді працює медицина”, - додав Степанов.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов приїхав у Полтаву з інспекцією медзакладів
Він зазначив, що реформування медицини може зайняти три роки, однак реальні зміни почнуться з 2021 року.
“МОЗ розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватись фінансування галузі у 2021 році. Нові тарифи будуть ґрунтуватись на ринкових заробітних платах для працівників галузі та якісних стандартах надання медичних послуг”, - зазначив Максим Степанов.
Нагадаємо, потрійну зарплату медикам виплатили лише в одній області, Степанов доповідатиме Президенту.