Потрійну зарплату медикам виплатили лише в одній області: Степанов доповідатиме Президенту

“Хотів би повідомити, що ми отримали інформацію, станом на 8 травня, щодо сплати надбавок за березень місяць. Вони невтішні. Я буду доповідати Прем’єр-міністру і Президенту, особливо по окремих областях. Єдина область, яка дійсно виплатила в повному обсязі - це саме Полтавська область. В середньому вони сплатили кожному медичному працівнику, який працював з COVID, близько 21 тис. гривень. Це саме ті 300%, які вони і повинні були сплатити”, - сказав Степанов.

Він зазначив, що щодо решти будуть розбиратися.

“Я впевнений, що ми доведемо це до кінця, і всі наші медичні працівники отримають належну їм заробітну плату, разом з надбавками”, - додав Степанов.

Нагадаємо, 24 квітня Кабмін погодив виплати до 300% зарплати медикам, що лікують хворих на COVID-19.



