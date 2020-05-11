Тройную зарплату медикам выплатили только в одной области: Степанов будет докладывать Президенту
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Тройную зарплату медикам, которые боролись с COVID-19, а именно 21 тыс. грн, выплатили только в Полтавской области. Другие области не выплатили медикам 300% зарплаты, поэтому министр здравоохранения Максим Степанов будет докладывать об этом Премьер-министру и Президенту. Об этом он сказал время выездного брифинга в Полтаве в понедельник, передает корреспондент УНН.
"Хотел бы сообщить, что мы получили информацию, по состоянию на 8 мая, по уплате надбавок за март месяц. Они неутешительны. Я буду докладывать Премьер-министру и Президенту, особенно по отдельным областям. Единственная область, которая действительно выплатила в полном объеме - это именно Полтавская область. В среднем заплатили каждому медицинскому работнику, который работал с COVID, около 21 тыс. гривен. Это именно те 300%, которые они и должны были оплатить", - сказал Степанов.
Он отметил, что с остальным будут разбираться.
"Я уверен, что мы доведем это до конца, и все наши медицинские работники получат причитающуюся им заработную плату, вместе с надбавками", - добавил Степанов.
Напомним, 24 апреля Кабмин согласовал выплаты до 300% зарплаты медикам, которые лечат больных COVID-19.