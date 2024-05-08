Міжнародний день Червоного хреста та Червоного півмісяця, День віслюка, День народження «Кока-коли». Що ще можна відзначити 8 травня

Сьогодні у багатьох країнах світу відбуваються різноманітні заходи з нагоди Міжнародного дня Червоного хреста та Червоного півмісяця, пише УНН.

Подія була започаткована у 1948 році на честь швейцарського суспільного діяча, гуманіста та волонтера Анрі Дюнана, який народився восьмого травня 1828 року.

Саме Дюнан почав створювати перші групи добровольців, які виносили поранених з поля бою та надавали їм медичну допомогу.

Волонтерський рух започаткований Дюнаном поступово набирав обертів, і у 1928 році оформився у Міжнародне товариство Червоного хреста.

Нині цей рух об’єднує більше 17 мільйонів співробітників та волонтерів у 180 країнах світу.

Також сьогодні можна долучитися до Дня віслюка.

Багато століть віслюк слугував людям як верхова та в’ючна тварина у найбільш несприятливому кліматі та місцевості. Саме віслюки стали першими тваринами, яких люди стали використовувати для перевезення вантажів.

Ці тварини працювали на будівництві єгипетських пірамід. Давні юдеї та сирійці вимірювали своє багатство кількістю віслюків у власності. Ці тварини завжди усю важку роботу виконують з гордістю і витривалістю, що почасти обумовлене їхньою впертою натурою.

Своє свято сьогодні і у шанувальників "Кока-Коли". Вважається, що саме восьмого травня бухгалтер Френк Робінсон вигадав назву напою, виготовленого фармацевтом Джоном Пембертоном. Також Робінсон фігурними літерами зробив напис "Coca-Cola", який і став логотипом напою.

У багатьох країнах світу сьогодні відбуваються заходи присвячені Всесвітньому дню боротьби із раком яєчників.

Рак яєчників – це тип раку, який починається в яєчниках і може поширюватися на інші частини тіла. Його часто називають "тихим вбивцею", оскільки його важко виявити на ранніх стадіях, а симптоми можуть не проявлятися, доки рак не прогресує.

За статистикою, щороку серед жінок реєструється близько 240 тисяч нових випадків цього типу раку. Близько 150 тисяч жінок вмирають від раку яєчників.

Ще сьогодні можна долучитися до Міжнародного дня боротьби з таласемією.

Таласемія – це спадкове захворювання крові, що характеризується аномальним виробленням гемоглобіну. Ступінь тяжкості та симптоми таласемії можуть варіюватися в широкому діапазоні – від відсутності до тяжкого перебігу.

У важких випадках лікування включає регулярне переливання крові, хелатотерапію залізом, а також прийом фолієвої кислоти. У деяких випадках може розглядатися питання про трансплантацію кісткового мозку.

За статистикою, у всьому світі на таласемію хворіють близько 280 мільйонів людей, з яких приблизно 500 тисяч страждають на важкі форми захворювання.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті апостола Іоанна Богослова.

Іоанн Богослов вважається одним з найближчих сподвижників Ісуса Христа. Після його смерті та Воскресіння Іоанн тривалий час проповідував в Ефесі. Є автором Книги одкровень.

За переказом, вже у похилому віці Іоанн Богослов наказав своїм учням викопати могилу та засипати її, після того як він ляже у неї. Учні виконали наказ. Але згодом могила виявилася порожньою.

Іменини сьогодні святкують Іван, Станіслав, Арсеній.