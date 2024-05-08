Международный день Красного креста и Красного полумесяца, День осла, День рождения "Кока-колы". Что еще можно отметить 8 мая

Сегодня во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня Красного креста и Красного полумесяца, пишет УНН.

Событие было основано в 1948 году в честь швейцарского общественного деятеля, гуманиста и волонтера Анри Дюнана, который родился восьмого мая 1828 года.

Именно Дюнан начал создавать первые группы добровольцев, которые выносили раненых с поля боя и оказывали им медицинскую помощь.

Волонтерское движение основанное Дюнаном постепенно набирало обороты, и в 1928 году оформилось в Международное общество Красного креста.

Сейчас это движение объединяет более 17 миллионов сотрудников и волонтеров в 180 странах мира.

Также сегодня можно приобщиться ко Дню осла.

Много веков осел служил людям как верховое и вьючное животное в наиболее неблагоприятном климате и местности. Именно ослы стали первыми животными, которых люди стали использовать для перевозки грузов.

Эти животные работали на строительстве египетских пирамид. Древние иудеи и сирийцы измеряли свое богатство количеством ослов в собственности. Эти животные всегда всю тяжелую работу выполняют с гордостью и выносливостью, что отчасти обусловлено их упрямой натурой.

Свой праздник сегодня и у поклонников "Кока-Колы". Считается, что именно восьмого мая бухгалтер Фрэнк Робинсон придумал название напитка, изготовленного фармацевтом Джоном Пембертоном. Также Робинсон фигурными буквами сделал надпись "Coca-Cola", которая и стала логотипом напитка.

Во многих странах мира сегодня проходят мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с раком яичников.

Рак яичников - это тип рака, который начинается в яичниках и может распространяться на другие части тела. Его часто называют "тихим убийцей", поскольку его трудно обнаружить на ранних стадиях, а симптомы могут не проявляться, пока рак не прогрессирует.

По статистике, каждый год среди женщин регистрируется около 240 тысяч новых случаев этого типа рака. Около 150 тысяч женщин умирают от рака яичников.

Еще сегодня можно присоединиться к Международному дню борьбы с талассемией.

Талассемия - это наследственное заболевание крови, характеризующееся аномальной выработкой гемоглобина. Степень тяжести и симптомы талассемии могут варьироваться в широком диапазоне - от отсутствия до тяжелого течения.

В тяжелых случаях лечение включает регулярное переливание крови, хелатотерапию железом, а также прием фолиевой кислоты. В некоторых случаях может рассматриваться вопрос о трансплантации костного мозга.

По статистике, во всем мире талассемией болеют около 280 миллионов человек, из которых примерно 500 тысяч страдают тяжелыми формами заболевания.

По церковному календарю сегодня День памяти апостола Иоанна Богослова.

Иоанн Богослов считается одним из ближайших сподвижников Иисуса Христа. После его смерти и Воскресения Иоанн длительное время проповедовал в Эфесе. Является автором Книги откровений.

По преданию, уже в преклонном возрасте Иоанн Богослов приказал своим ученикам выкопать могилу и засыпать ее, после того как он ляжет в нее. Ученики выполнили приказ. Но впоследствии могила оказалась пустой.

Именины сегодня празднуют Иван, Станислав, Арсений.