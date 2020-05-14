Експоліцейського та його родича судитимуть за підозрою у вимаганні 4 тис. дол. від студентів

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно оперуповноваженого одного з відділів поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області та його близького родича. Вони обвинувачуються у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що правоохоронець разом з братом вимагав та одержав неправомірну вигоду в розмірі 4 000 доларів США від студентів.

"За гроші оперуповноважений обіцяв не притягувати їх до кримінальної відповідальності за участь у бійці. У разі відмови надати гроші, правоохоронець погрожував студентам виключенням із закладів освіти та ув'язненням", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, на Луганщині банда вимагала 2 млн грн, погрожуючи вбивством чоловіка та його рідних.