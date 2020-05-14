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Экс-полицейського и его родственника будут судить по подозрению в вымогательстве 4 тыс. долл. со студентов

Киев • УНН

 • 14053 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его брата, которых подозревают в вымогательстве 4 тыс. долларов со студентов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Экс-полицейського и его родственника будут судить по подозрению в вымогательстве 4 тыс. долл. со студентов

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного одного из отделов полиции Главного управления Национальной полиции во Львовской области и его близкого родственника. Они обвиняются в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что правоохранитель вместе с братом требовал и получил неправомерную выгоду в размере 4 000 долларов США от студентов.

"За деньги оперуполномоченный обещал не привлекать их к уголовной ответственности за участие в драке. В случае отказа предоставить деньги, правоохранитель угрожал студентам исключением из учебных заведений и заключением", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Луганской области банда требовала 2 млн грн, угрожая убийством мужчины и его родных.

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