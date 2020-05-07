На Луганщині банда вимагала 2 млн грн, погрожуючи вбивством чоловіка та його рідних

"Викрито злочинну групу, яка займалася вимаганням грошових коштів в особливо великих розмірах з погрозами застосування насильства (ч. 4 ст. 189 КК України)", - сказано у повідомленні.

За даними слідства, до злочинної групи увійшли троє осіб. Вони погрожували мешканцю Луганської області застосуванням фізичного насильства та вбивством, а також вбивством його дітей, пошкодженням майна, якщо він не сплатить так званий "відкуп". Побоюючись за своє життя та своїх рідних, потерпілий вимушений був протягом серпня 2019 – травня 2020 років передати вказаним особам понад 2 млн грн.

6 травня 2020 року під час спільної операції із документування злочину правоохоронці затримали трьох учасників групи при передачі останньої частини грошових коштів у сумі 500 тис грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання осіб, їхніх офісних приміщень та автомобілів було вилучено грошові кошти у сумі понад 500 тис грн, 28 тис доларів США, золоті вироби, мобільні телефони, банківські картки, наркотичний засіб та психотропну речовину. Також встановлено, що за місцем проживання особи вирощували рослини канабісу.

Наразі затриманим повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Вінниччині один поліцейський та троє цивільних проникли до житла чоловіка та заволоділи його майном.