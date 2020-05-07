На Вінниччині група злочинців, серед яких був поліцейський - здійснила розбійний напад на чоловіка

“...Оголошено підозри чотирьом особам за вчинення розбійного нападу поєднаного із насильством небезпечним для здоров’я потерпілого, проникненням до особистого житла потерпілого та відкритого викрадення його майна”, — сказано у повідомленні.

Слідством встановлено, що одним із співучасників вчинення злочину був співробітник поліції. Правоохоронець, діючи спільно із трьома цивільними особами, здійснили розбійний напад. Ступінь важкості тілесних ушкоджень та вартість викраденого майна наразі встановлюються.

Зазначається, що їх дії кваліфіковано за ч.3 ст. 187 КК України — Розбій, — карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині затримали групу співробітників Служби безпеки України, які викрадали людей, погрожували їм і вимагали викуп. Так, за одного чоловіка вони отримали 175 тис. доларів.