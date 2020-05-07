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В Винницкой области группа преступников, среди которых был полицейский - совершила разбойное нападение на мужчину

Киев • УНН

 • 13674 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. В Винницкой области один полицейский и трое гражданских проникли др жилья мужчины и завладели его имуществом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.

В Винницкой области группа преступников, среди которых был полицейский - совершила разбойное нападение на мужчину

“... Объявлено подозрения четырем лицам за совершение разбойного нападения соединенного с насилием опасным для здоровья потерпевшего, проникновением в личное жилье потерпевшего и открытого похищения его имущества”, — сказано в сообщении.

Следствием установлено, что одним из соучастников совершения преступления был сотрудник полиции. Полицейский, действуя совместно с тремя гражданскими лицами, совершили разбойное нападение. Степень тяжести телесных повреждений и стоимость похищенного имущества устанавливаются.

Отмечается, что их действия квалифицированы по ч.3 ст. 187 УК Украины — разбой, — наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области задержали группу сотрудников Службы безопасности Украины, которые похищали людей, угрожали им и требовали выкуп. Так, за одного мужчину они получили 175 тыс. долларов.

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