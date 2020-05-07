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На Київщині затримали співробітників СБУ, які викрадали підприємців з метою отримання викупу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. На Київщині затримали групу співробітників Служби безпеки України, які викрадали людей, погрожували їм і вимагали викуп. Так, за одного чоловіка вони отримали 175 тис. доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

На Київщині затримали співробітників СБУ, які викрадали підприємців з метою отримання викупу

"На Київщині затримано банду діючих правоохоронців, які викрадали людей та вимагали гроші. До складу викритої організованої злочинної групи входили діючі працівники СБУ та поліцейські. Допомагали їм двоє цивільних осіб, які вже мали проблеми із законом. "Спеціалізувались" затримані на викраденні підприємців, які працювали у сфері ІТ-технологій», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знання методів оперативно-розшукової діяльності дозволяли їм майже не залишати за собою слідів. Зловмисники нападали на підприємців серед білого дня, потім вивозили їх до безлюдних лісосмуг. Там нападники своїм полоненим одягали кайданки, погрожували зброєю та фізичною розправою, жорстоко били та вимагали відкуп – велику суму грошей.

"Так, один з бранців заплатив своїм викрадачам 175 тисяч доларів США. Під час проведення обшуків за місцем проживання зловмисників виявлено та вилучено зброю, службові посвідчення, гроші, велику кількість наркотиків та 5 автомобілів. Затриманим інкримінують злочини, передбачені ч.3 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) та ст.257 (Бандитизм) ККУ", - розповіли в МВС.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, на Київщині затримали п’ятьох осіб, які підозрюються у викраденні людей, розбої та вимаганні грошей.

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