На Київщині банда викрала людину та вимагала гроші
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Київщині затримали п’ятьох осіб, які підозрюються у викраденні людей, розбої та вимаганні грошей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“У березні цього року до відділу поліції звернувся житель одного із сіл Бориспільщини та повідомив, що невідомі особи із застосуванням насильства та погрожуючи зброєю, викрали його та вивезли у безлюдне місце. Там злодії відібрали у нього особисті речі та примусили на відео обмовити себе у причетності до збуту наркотиків”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що потім зловмисники вимусили чоловіка передати для них гроші, частину яких він взяв у родичів, побоюючись за своє життя.
Передати гроші вимагачам він повинен був за місцем свого проживання. Там потерпілий намагався чинити опір зловмисникам, однак йому це не вдалося — їм вдалось втекти.
Оскільки нападники видавали себе за працівників поліції, то для документування їхньої протиправної діяльності були залученні працівники Департаменту внутрішньої безпеки.
Встановлено, що усі п’ятеро фігурантів — це жителі Борисполя та Києва.
Під час проведення 12 одночасних обшуків виявлено та вилучено речові докази, транспортні засоби, які використовувались нападниками під час вчинення злочинів, холодну зброю, гроші наркотичні засоби.
Нагадаємо, на Луганщині судитимуть учасників незаконного збройного формування, які під приводом порушення громадянами так званого “комендантського часу”, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи автоматичною вогнепальною зброєю у 2014 році викрадали людей та примушували їх облаштовувати блокпости.