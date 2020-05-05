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В Киевской области банда похитила человека и требовала деньги

Киев • УНН

 • 20532 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В Киевской области задержали пятерых человек, которые подозреваются в похищении людей, разбое и вымогательстве денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

В Киевской области банда похитила человека и требовала деньги

“В марте этого года в отдел полиции обратился житель одного из сел Бориспольщины и сообщил, что неизвестные лица с применением насилия и угрожая оружием, похитили его и вывезли в безлюдное место. Там воры отобрали у него личные вещи и заставили видео оговорить себя в причастности к сбыту наркотиков”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что потом злоумышленники вынудили мужчину передать им деньги, часть которых он взял у родственников, опасаясь за свою жизнь.

Передать деньги вымогателям он должен был по месту жительства. Там пострадавший пытался сопротивляться злоумышленникам, однако ему это не удалось — им удалось скрыться.

Поскольку нападающие выдавали себя за сотрудников полиции, то для документирования их противоправной деятельности были привлечении работники Департамента внутренней безопасности.

Установлено, что все пятеро фигурантов — это жители Борисполя и Киева.

Во время проведения 12 одновременных обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, транспортные средства, которые использовались нападающими во время совершения преступлений, холодное оружие, деньги наркотические средства.

Напомним, на Луганщине будут судить участников незаконного вооруженного формирования, под предлогом нарушения гражданами так называемого “комендантского часа”, применяя физическое насилие и угрожая автоматической огнестрельным оружием в 2014 году похищали людей и заставляли их обустраивать блокпосты.

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